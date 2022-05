Geldautomat in Woringen gesprengt - Täter sind flüchtig

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Woringen im Landkreis Unterallgäu gesprengt. Die Täter sind mit ihrer Beute entkommen, nach ihnen wird intensiv gefahndet. Laut Polizei wurde bei der Sprengung niemand verletzt.

Beute in unbekannter Höhe

Wieviel Geld sich in dem Automaten befunden hat, dazu kann die Polizei noch nichts sagen. Fest steht nur, dass der oder die Täter die Geldkassette, die sich im Automaten befunden hat, mitgenommen haben. Der Geldautomat steht laut Polizei in einem Gebäude, indem sich auch noch eine Bäckerei, eine Metzgerei und ein Getränkemarkt befinden. Wie viel Schaden die Sprengung des Geldautomaten im Gebäude angerichtet hat, kann die Polizei noch nicht beziffern.

Gesprengte Geldautomaten in Dasing und Memmingen

Mitte Mai war ein Geldautomat in Dasing gesprengt worden, im Februar einer in Memmingen. In beiden Fällen nahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen auf. Die Beamten gehen davon aus, dass die Geldautomaten in diesen beiden Fällen von einer international agierenden Gruppierung gesprengt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.