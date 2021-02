Geldautomat in Schweinfurt gesprengt – Polizei sucht Zeugen

Um 2.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale ein Einbruchsalarm an einer Bankfiliale in der Rudolf-Diesel-Straße ein. Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Schweinfurter Polizei zum Einsatzort. Bereits bei der Anfahrt konnten die Beamten eine starke Rauchentwicklung in der Filiale wahrnehmen, heißt es.

Täter bislang nicht gefasst

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Unbekannten den Geldautomaten in der Bankfiliale gesprengt, um an das darin befindliche Geld zu kommen. Die Schweinfurter Polizei suchte zwar mit einem Großaufgebot nach den Flüchtigen, die Suche blieb bislang aber ohne Erfolg. Wie viel Geld der oder die Täter mitgenommen haben, ist bisher noch unklar.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Kripo hofft nun auf Zeugenhinweise: Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nacht zum Mittwoch oder an den Tagen davor rund um die Bankfiliale in der Rudolf-Diesel-Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Schweinfurt unter folgender Telefonnummer zu melden: 09721/202-1731.