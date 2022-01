Geldautomat in Lichtenau gesprengt: Täter auf der Flucht

Ein lauter Knall hat die Anwohner in Lichtenau heute morgen gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamts auf BR-Anfrage bestätigte, sind die Täter anschließend in einem schwarzen Audi in Richtung Autobahn geflüchtet.

Beute unklar - Täter auf der Flucht

Ob sie Bargeld erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest. Das Gebäude der VR-Bank wurde durch die Explosion stark beschädigt. Die Polizei ist vor Ort und sichert Spuren. Weitere Einzelheiten wollen die Ermittler im Laufe des Tages mitteilen.

In den vergangenen Monaten häufen sich die Geldautomaten-Sprengungen. Zuletzt hatten Unbekannte am 18. Januar in Zapfendorf bei Bamberg einen Automaten gesprengt. Ob es einem Zusammenhang zu dem Fall in Lichtenau gibt, wird derzeit geprüft.

14 Automaten-Sprengungen im vergangenen Jahr in Bayern

Die Zahl der Geldautomaten-Sprengungen in Bayern hat zuletzt wieder zugenommen. Die meisten der Täter kommen aus den Niederlanden, so die Polizei. Sie erbeuten oft hohe Geldbeträge und flüchten mit vorher gemieteten, schnellen Autos. Im vergangenen Jahr sind nach LKA-Angaben in Bayern bei 14 Sprengungen rund eine Million Euro erbeutet worden.