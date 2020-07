06.07.2020, 09:00 Uhr

Geldautomat in Leipheim gesprengt – Täter ohne Beute

In Leipheim im Landkreis Günzburg ist in der Nacht ein Geldautomat auf dem Parkplatz eines Supermarkts gesprengt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus.