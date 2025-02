Geldautomat in Lauf gesprengt: Täter auf der Flucht

In Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) ist gegen 4.30 Uhr ein Geldautomat gesprengt worden. Der Automat der Raiffeisenbank befand sich im Anbau eines Supermarktes in der Röthenbacher Straße. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Trotz Einsatz eines Hubschraubers konnten die Täter flüchten, in einer dunklen Limousine auf die B14 in Richtung A9.

Hoher Sachschaden

Das Landeskriminalamt (LKA) hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Der Sachschaden sei hoch, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beziffern, so Polizeisprecher Michael Petzold im Gespräch mit dem BR. Ob die Täter auch Geld erbeutet haben und wie viel, sei ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatort ist (Stand jetzt 11h) immer noch weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei Schwabach und Spezialisten des LKA sind vor Ort.