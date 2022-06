Geldautomat in Hirschaid gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Ein Geldautomat der VR-Bank im Hirschaider Ortsteil Sassanfahrt ist am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr gesprengt worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilte, liegt der Tatort in der Hauptstraße zwischen einer Tankstelle und einem Supermarkt. Wie viel Geld die Diebe erbeutet haben, teilt das BLKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 150.000 Euro.

Unbekannte sind möglicherweise in dunklem Audi geflüchtet

Es handelte sich um einen freistehenden Geldautomaten, der in einem Container auf einem Parkplatz aufgestellt war. Die unbekannten Täter sollen anschließend mit einem dunklen Pkw geflüchtet sein, bei dem es sich möglicherweise um einen Audi handelt, heißt es weiter. In welche Richtung die Täter geflüchtet sind, ist nicht bekannt. Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in den Nachtstunden im Bereich der Hauptstraße oder in Hirschaid und Sassanfahrt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollen sich beim BLKA telefonisch melden.

Sprengung von Geldautomaten beschäftigt Ermittler

In Franken hatte es in den vergangenen Jahren und Monaten bereits mehrere Sprengungen von Geldautomaten gegeben – häufig wurde dabei ein dunkler Pkw als Fluchtfahrzeug benutzt. Im März wurden zudem Männer festgenommen, die einen Geldautomaten in Selb gesprengt haben sollen.