Geldautomat in Fürth gesprengt: Täter auf der Flucht

Gegen 2.30 Uhr in der Nacht wurden Anwohner von einem lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Unbekannte Täter hatten in den frühen Morgenstunden die SB-Sparkassen-Filiale in der Fürther Fronmüllerstraße gesprengt. Die SB-Filiale, die in einer Art Blechcontainer untergebracht war, wurde vollständig zerstört.

Geld auf der Straße - Täter auf der Flucht

Den Tätern ist es offenbar gelungen, an die Geldscheine heranzukommen, denn beim Eintreffen der Polizei lag noch Geld auf der Straße. Trotz einer großangelegten Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber konnten die Täter unerkannt flüchten.

Derzeit ist die Spurensicherung vor Ort. Wie hoch der Schaden und die entwendete Summe ist, dazu konnte die Polizei bisher keine Angaben machen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach den Tätern.

Geldautomaten-Sprengung: Systematische Raubzüge

In Bayern wurden letztes Jahr 37 Geldautomaten gesprengt. Die Täter agieren professionell und skrupellos. Sie gehen systematisch vor bei ihren Raubzügen. Die gesprengten Automaten liegen meist in unmittelbarer Nähe zu Autobahnen und Schnellstraßen. Laut Landeskriminalamt haben die Banken bereits eine Vielzahl von Sicherungsmaßnahmen angestoßen. Dennoch fordert das LKA von den Geschäftsbanken bessere Sicherungsmaßnahmen.