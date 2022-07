Geldautomat in Forchheim gesprengt: Täter auf der Flucht

In Forchheim haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2.40 Uhr in einer Filiale der VR-Bank im Ortsteil Kersbach. Bei dem zerstörten Automaten handelt es sich um ein in der Bankfiliale verbautes Gerät.

Geldautomat in Forchheim gesprengt: Täter flüchtig

Anschließend flüchteten die Täter in Richtung A73. Der Tatort liegt nur wenige Hundert Meter von der Autobahnauffahrt Forchheim-Süd entfernt. Vermutlich konnten die Täter dabei Geld erbeuten, wie ein BLKA-Sprecher sagte. Die Höhe sei aber noch unbekannt. Im gesamten Jahr 2021 hatten Kriminelle im Freistaat 17 Geldautomaten gesprengt. In diesem Jahr lasse sich eine Steigerung erkennen, sagte der Sprecher.

BLKA bittet um Zeugenhinweise

Man gehe davon aus, dass zwei Drittel der Taten auf das Konto von niederländischen Tätergruppen gingen. Nach Auswertungen der Ermittler steuern diese oft Automaten und Filialen an, die verkehrsgünstig an Autobahnen oder Schnellstraßen gelegen sind. Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Mit Material von dpa.