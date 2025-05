Geldautomat in Fladungen gesprengt: Täter flüchtig

Von einem lauten Knall ist eine Anwohnerin in der Bahnhofstraße in Fladungen mitten in der Nacht kurz vor halb vier aus dem Schlaf gerissen worden. Die drei oder vier Täter, die dort den Geldautomat der VR-Bank gesprengt haben, sollen Stirnlampen getragen haben und mit einem dunklen Auto davon gefahren sein, wie ihr Mann dem BR am Donnerstag schildert. Mehrere Anwohner hatten nachts die Polizei verständigt, wie diese bestätigt.

Polizei hat Fluchtfahrzeug in Thüringen kurz gesehen

In Thüringen soll eine Streife das Fluchtfahrzeug noch kurzzeitig gesehen haben – die Täter hätten jedoch Gas gegeben und seien mit hoher Geschwindigkeit davon gerast, so dass die Polizei den Kontakt verloren hat, wie die diese auf BR-Nachfrage bestätigt. Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) war das dunkle Auto möglicherweise ein VW oder ein Audi. Die Täter seien damit in Richtung Herpf in Thüringen geflüchtet.

Zur Höhe der möglichen Beute, kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Es würde aktuell noch ausgewertet, wie viel Geld überhaupt in dem Automaten war.

Bayerisches LKA ermittelt, Gebäude stark beschädigt

Spezialisten des BLKA in München sind am frühen Morgen in den Norden Bayerns ins unterfränkische Fladungen gefahren. Mittlerweile haben sie die Ermittlungen übernommen. Detaillierte Untersuchungen des Sprengstoffes sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut in München stattfinden, wie es heißt.

Das Gebäude in der Bahnhofstraße, in dem sowohl Sparkasse als auch VR Bank untergebracht sind, ist durch den Sprengstoff jedenfalls stark beschädigt worden: Drei Fenster sind komplett zerbrochen und heraus gedrückt worden und auch die Eingangstüre ist völlig zerstört.

Ermittlungsteam sucht Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

Das Ermittlungsteam des BLKA sucht nun Zeugen: Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Fladungen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung des Tatorts oder im Bereich Herpf in Thüringen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten? Hinweise nimmt das BLKA unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bisher weniger Automatensprengungen als im Vorjahr

Beim Blick auf die aktuelle Anzahl der Sprengungen in Bayern gebe es eine "positive Entwicklung", wie ein Sprecher des BLKA der dpa sagte. In diesem Jahr habe es demnach bisher in Bayern neun Sprengungen gegeben, letztes Jahr seien es zu diesem Zeitpunkt bereits 14 Sprengungen gewesen.