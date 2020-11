Geldautomat in Döhlau gesprengt - Hoher Geldbetrag erbeutet

Die Serie von gesprengten Geldautomaten in Oberfranken reißt nicht ab. Vor drei Tagen ließen unbekannte Täter einen Geldautomaten in Zapfendorf (Lkr. Bamberg) detonieren. Jetzt suchten mindestens zwei Personen eine Bankfiliale in Tauperlitz heim, einem Ortsteil von Döhlau (Lkr. Hof), und sprengten den Geldautomaten. Nach Polizeiangaben erbeuteten sie mindestens 100.000 Euro. Der Sachschaden in der Filiale und am Bankautomaten beträgt laut Polizeiangaben 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Anwohner in Döhlau durch lauten Knall aufgeschreckt

Die Fahndung nach den Tätern - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - lief bisher ohne Erfolg. Gesucht werden mindestens zwei Täter, die von Anwohnern gesehen wurden. Die Zeugen waren durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Transportfahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Zeugen sollen sich an die Kripo in Hof wenden.