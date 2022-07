Artikel mit Audio-Inhalten

Geldautomat im Regensburger Westen gesprengt

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in einer Regensburger Bank gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.