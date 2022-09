Geldautomat im Landkreis Hof gesprengt: Täter flüchtig

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Töpen im Landkreis Hof einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei bemerkte ein Passant gegen 0.40 Uhr einen lauten Knall aus dem Gebäude in der Schleizer Straße und setzte einen Notruf ab.

Geldautomat in Töpen gesprengt

Nach der Explosion sollen die Täter eine Geldkassette erbeutet haben und mit einem Auto in Richtung des Nachbardorfs Joditz geflüchtet sein. Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, fanden sie nur den verwüsteten Bankeingang und einen zerstörten Geldautomaten vor. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, sind die Täter bislang weiter flüchtig.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach Auswertung von Videoaufzeichnungen sucht die Kriminalpolizei zwei männlichen Täter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Einer der beiden trug einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und helle Schuhe. Der andere war mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet. Beide haben eine sportliche Figur und waren maskiert.

Ebenfalls werden Besitzer von landwirtschaftlichen Anwesen oder Scheunen in einem Umkreis von 20 Kilometern um den Tatort gebeten, eventuelle Auffälligkeiten an ihren Schuppen mitzuteilen, etwa Aufbruch- oder Reifenspuren. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.