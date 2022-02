Geldautomat gesprengt: Verdächtige auf der Flucht

Es war gegen halb vier Uhr früh, als die Polizei in Memmingen alarmiert wurde: In einem Kaufhaus im Gewerbegebiet der Rudolf-Diesel-Straße wurde ein Geldautomat in die Luft gesprengt. Vor Ort treffen die Beamten auf eine zerstörte Anlage, von den Tätern oder Täterinnen fehlt hingegen jede Spur.

Spurensicherung und forsensische Analyse

Bevor ein genauer Schaden oder die Summe der geraubten Beute beziffert werden konnten, rückte am Mittwochmorgen ein Spezialteam des bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) an, das den Sprengsatz zur Stunde forensisch analysiert. Das bringe Auskunft darüber, ob die flüchtigen Täter Gas oder Sprengstoff verwendet haben, so die Polizeieinsatzzentrale in Kempten. Vermutlich wollten sich die unbekannten Täter damit Zugang zu dem dort gelagerten Geld verschaffen.