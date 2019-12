vor 7 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Geldautomat gesprengt - Polizei fahndet nach Tätern

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte einen Geldautomaten in Alzenau (Lkr. Aschaffenburg) in die Luft gesprengt. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren. Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlichen Fall in Hösbach.