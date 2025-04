Geldautomat direkt neben JVA gesprengt: Täter auf der Flucht

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Ebrach im Landkreis Bamberg gesprengt. Die Bankfiliale befindet sich unmittelbar neben der Justizvollzugsanstalt. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach den flüchtigen Tätern. Vor Ort läuft die Spurensicherung.

Geldautomat gesprengt: Gebäude erheblich beschädigt

Nach Informationen der Ermittler wurde der Automat der Sparkasse in der Bamberger Straße 10 gegen 3.41 Uhr gesprengt. Unbekannte Täter hatten sich Zutritt ins Innere der Bank verschafft und dort den Automaten mit Festsprengstoff gesprengt. Dabei wurde das Gebäude erheblich beschädigt: Der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen rund 70.000 Euro, so ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) im BR-Gespräch. Wie viel Beute die Täter gemacht haben, stehe demnach noch nicht fest. Sicher sei, dass die Kriminellen Beute gemacht haben.

Mindestens drei unbekannte Täter flüchteten danach in einem dunklen Auto, bei dem es sich vermutlich um einen Alfa Romeo handelt, in Richtung Neudorf bei Ebrach. Zunächst war die Rede von einem Audi gewesen, doch dies sei nicht korrekt. Das LKA geht davon aus, dass rund drei bis vier Täter an der Sprengung beteiligt waren. Es handele sich möglicherweise wieder um Mitglieder eine Bande aus den Niederlanden.

LKA: Zeugen gesucht

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen: Wem sind in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Ebrach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Immer wieder Sprengungen von Geldautomaten

Es war laut Angaben des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) die siebte Sprengung in Bayern in diesem Jahr. Bereits in den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Sprengungen im Freistaat, so hat es etwa im Jahr 2024 insgesamt 22 Sprengungen gegeben, darunter ein Sprengversuch.

Oft handelt es sich bei den Tätern um international agierende Banden von Kriminellen. So standen etwa im vergangenen Jahr im Sommer in Bamberg 16 Männer aus Belgien und den Niederlanden vor Gericht, die mehrere Automaten gesprengt haben. Dabei sollen sie rund 3,3 Millionen Euro erbeutet haben.