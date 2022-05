Geld zurück: CO2-Bonus für E-Autofahrer

Stefan Kiel war überrascht, als er vor einigen Wochen ein Schreiben der Stadtwerke Kelheim in seinem Briefkasten fand. Der Kelheimer fährt ein kleines Elektroauto, schon vor mehreren Jahren ist er von einem Verbrenner umgestiegen. In dem Schreiben bieten ihm die Stadtwerke eine Gutschrift für seine Lade-Karte von 220 Euro an. "Das deckt einen guten Teil der Tankkosten, die ich pro Jahr habe", sagt Kiel, der jährlich nur wenig Auto fährt.

Alles, was Kiel dafür tun muss: Sich auf der Internetseite der Stadtwerke anmelden, seinen Fahrzeugschein fotografieren und hochladen, und nach wenigen Wochen wird die Summe gutgeschrieben.

Mineralöl-Konzerne zahlen für Quoten

Geld - einfach so, wie ist das möglich? Das Geld stammt aus der Mineralölwirtschaft, die gesetzlich verpflichtet ist, Treibhausgasemissionen zu senken. Das geht zum Beispiel über eigene Maßnahmen wie den Verkauf von Bio-Kraftstoffen, aber eben auch, indem Zertifikate für die Einsparungen anderer aufgekauft werden.

Hier kommt ins Spiel, dass jedem Elektroauto eine sogenannte Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) gutgeschrieben werden kann. Diese kann weiterverkauft werden. Zum Beispiel an die Stadtwerke Kelheim, wo die THG-Quoten von mehreren Fahrern gebündelt werden. Durch die größere Menge lassen sich die Einsparzertifikate besser auf dem Markt verkaufen.

Anmeldung ist nicht aufwendig

Mitmachen könne jeder, der ein reines Elektroauto besitzt, sagt Johannes Gotthardt von den Stadtwerken. Hybrid-Fahrzeuge können jedoch nicht angemeldet werden. Weitere Voraussetzungen: Der Name des Anmelders muss im Fahrzeugschein stehen und die Quote darf noch nicht bei einem anderen Anbieter gemeldet worden sein, sagt Gotthardt.

Zahlreiche Anbieter: Vergleichen lohnt sich

Anbieter, die versprechen, die Treibhausgasminderungsquote zu Geld zu machen, gibt es mittlerweile zahlreiche. Darunter auch viele private Anbieter, Organisationen (z.B. der ADAC) und immer mehr kommunale Energieversorger, wie die Stadtwerke Kelheim.

Die Prämie kann einmal jährlich beantragt werden, der Anbieter darf gewechselt werden. Teilweise unterscheiden sich die Angebote deutlich. Während es in Kelheim derzeit höchstens eine Gutschrift von 220 Euro gibt, zahlen beispielsweise die Stadtwerke Amberg 360 Euro aus.

Greenpeace: "klassisches Freikaufen"

Auch wenn die jährlich zu erwartende Summe ein zusätzlicher Anreiz für den Umstieg zu E-Mobilität sein kann, sehen Umweltverbände das Verfahren auch skeptisch. "Sie ist nicht schädlich, aber bringt den Klimaschutz leider viel zu wenig voran", sagt Tobias Austrup, Experte für Mobilität bei Greenpeace. Mit der Regelung sollten eigentlich die Ölkonzerne motiviert werden, sich zu wandeln, so Austrup. Mit der THG-Quote müssten sie aber ihr Geschäftsmodell nicht grundsätzlich ändern. "Es handelt sich eher um ein klassisches Freikaufen."