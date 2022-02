Geld ist knapp: Erlanger Brauerei-Genossen kämpfen ums Überleben

Die Erlanger Brauerei Weller hat zum Genossenschaftstag in der Thalermühle eingeladen. Die Gaststätte in dem ehemaligen Elektrizitätswerk an der Regnitz ist so voll wie schon lange nicht mehr. Es gibt Weißwürste, Brezen und Bier. Rund 1.300 Mitglieder hat die Genossenschaft. Sie hat sich vor einigen Jahren gegründet, um die alte Erlanger Brauerei Weller nach gut 100 Jahre wieder auferstehen lassen. Den Mitgliedern geht es darum, die fränkische Bierkultur zu fördern. Doch die Stimmung ist gedrückt. Ihr Projekt, die alte Brauerei neu zu beleben, droht zu scheitern.

Rotbier aus der Versuchs-Küche

Trotzdem lassen sich die ehrenamtlichen Brauer die Freude nicht verderben. Sie haben in einer Ecke des denkmalgeschützten Gebäudes ihre provisorische Brauanlage aufgebaut. Am Kessel hantiert Rudolf Schmitt. "Wir haben im Moment ja nur eine kleine 50-Liter-Anlage", sagt er. Die Regnitzbrauer, wie sich Schmitt und seine Freunde nennen, haben ein Rotbier eingebraut. Schmitt zapft ein Glas und hält es gegen das Licht bevor er trinkt. "Es hat eine leichte, dunkle Bernsteinfarbe und einen wunderbaren Schaum obendrauf. Also, mir schmeckt es."

Genossen wollen ihre eigene Brauerei

Der Plan ist eigentlich, dass in dem Gasthaus eine richtige Brauanlage entstehen soll. Sie soll etwa zehnmal so groß werden wie die aktuelle Versuchs-Bierküche. Denn das Bier, das beim Genossenschaftstag gezapft wird, wird derzeit noch in Unterfranken nach Weller-Rezept gebraut. Auf großen Plakaten ist schon zu sehen, wie die neue Wirtshausbrauerei einmal aussehen sollen. "Wir würden lieber heute als morgen diesen Braukessel einbauen. Aber das ist halt auch eine Frage des Geldes", erklärt Monika Fath-Kelling, die Aufsichtsratsvorsitzende der Genossenschaft.

Corona-Hilfen reichten nicht aus

Die Genossenschaft hat ihre finanziellen Polster aufgebraucht. Kurz nachdem sie das Wirtshaus in der Erlanger Thalermühle eröffnet hatte, kam Corona. Und damit kamen, wie für andere Brauereien auch, die Probleme. Die geplanten Einnahmen brachen weg. Die staatlichen Hilfen, die die Genossenschaft erhielt, reichten nicht aus. Brauerei-Gaststätten fielen bei vielen Hilfsangeboten durch, sagt Fath-Kelling. "Und als Startup zählen wir auch nicht. Dazu gibt es uns schon zu lange." Die Folge: Die Genossenschaft steht finanziell mit dem Rücken zur Wand.

Hausbesitzer will Miete nicht länger stunden

Die Genossenschaft kann die Miete für die Thalermühle nicht mehr bezahlen. Der Hausbesitzer will jetzt Geld sehen. Es droht der Rauswurf. In den kommenden Wochen will der Aufsichtsrat einen Kompromiss verhandelt, sagt dessen Chefin. Mediatoren sollen bei der Suche nach einer Lösung helfen. "Ich drücke alle Daumen, dass wir einen Modus finden können, der uns mittelfristig Zeit gibt, diese Corona-Delle wieder auszuwetzen."

Erlangen soll wieder eine Bierstadt werden

Die Genossen hoffen, dass sie ihre Rückstände abstottern und dann wieder durchstarten können. Ob sich der Vermieter darauf einlässt, ist noch völlig offen. Doch eine Einigung mit dem Vermieter ist für Fath-Kelling Voraussetzung, dass die Brauerei Weller wieder eine Zukunft hat: "Denn dann würden viele Genossen wieder investieren." Sie habe bereits etliche Zusagen. Mit den Zuschüssen der Mitglieder hofft sie, dass "möglichst schnell die Brauanlage realisiert werden kann", damit die Weller-Genossenschaft auch wirklich eine eigene Brauerei hat. Fath-Kelling: "Wir möchten halt so gern hierbleiben und uns hier verwirklichen, damit Erlangen wieder eine Bierstadt wird."