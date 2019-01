Geld fürs digitale Klassenzimmer - wann kommt der Durchbruch?

Warum ist es so kompliziert?

Weil Bildung Ländersache ist. Der Bund kann also nicht einfach beschließen, den Schulen Geld zu geben. Das Grundgesetz sieht dafür in Artikel 104c bisher nur eine Ausnahme vor: Dem Bund ist es erlaubt, den Ländern für finanzschwache Gemeinden "im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur" Geld zu geben - zum Beispiel, um marode Schulgebäude zu sanieren. Dass der Bund den Schulen grundsätzlich Geld geben darf, also auch für digitale Klassenzimmer, ist bisher nicht vorgesehen.

Dafür müsste laut Bundesbildungsministerium das Grundgesetz geändert werden. Die Länder haben das Vorhaben im Dezember gestoppt, denn die Ministerpräsidenten ärgern sich über die sogenannte 50:50-Regel. Demnach müssten die Länder ab 2020 Gelder vom Bund durch dieselbe Summe ergänzen. Für den Digitalpakt gilt diese Regel allerdings noch nicht, da müssten die Länder zehn Prozent dazu geben. Solange es keine Einigung gibt, kann das Geld nun nicht - wie eigentlich vorgesehen - seit Anfang 2019 an die Schulen fließen.

Wovor hat Bayern Angst?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) befürchtet, dass der Bund sich durch die Hintertür mehr Einfluss bei der Bildung erschleichen könnte. Bei der Sitzung des Bundesrats im Dezember warnte Söder, mit der vom Bundestag geplanten Grundgesetzänderung werde "der föderale Nerv" getroffen, denn die Bildungspolitik sei "Urkompetenz der Länder". Söder sagte dem Bayerischen Rundfunk, dass der Bund sich womöglich auch in Schulformen einmischen oder sogar Gymnasien abschaffen könnte. Mit seiner Sorge ist Söder nicht alleine. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) warnte vor einem "Frontalangriff auf die föderale Ordnung".

Auch im Bundestag war umstritten, wie weit die Grundgesetzänderung gehen soll. Entgegen dem ursprünglichen Regierungsentwurf beschlossen die Parlamentarier, dass nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in Schulungen oder in Personal investiert werden darf, etwa für Systemadministratoren. Auf diesen Zusatz hatten die Fraktionen von FDP und Grünen im Bundestag gepocht. Dass von Berlin aus künftig Lehrpläne geschrieben oder einzelne Schultypen gar abgeschafft werden könnten - diese Sorge erscheint aber übertrieben. Ein solcher Eingriff in die Kulturhoheit der Länder würde durch die geplante Grundgesetzänderung nicht ermöglicht.

Wie viel Geld würde Bayern bekommen?

Der Bund will über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden Euro für alle Bundesländer zur Verfügung stellen - davon 770 Millionen Euro für Bayern. Zusammen mit dem zehnprozentigen Eigenanteil, den jedes Bundesland zuschießen muss, würde jede der mehr als 6.000 Schulen in Bayern im Durchschnitt einen Betrag von etwa 140.000 Euro erhalten. Umgerechnet auf die ca. 1,7 Millionen Schüler im Freistaat ergibt sich eine Summe von etwa 500 Euro pro Schüler. Das Geld vom Bund ist unter anderem gedacht für interaktive Tafeln, Schul-Clouds, VR-Brillen und die Vernetzung innerhalb des Schulgebäudes.

Wann kommt das Geld bei den Schulen an?

Das hängt davon ab, wie schnell der Vermittlungsausschuss eine Lösung findet. In dem Ausschuss sitzen jeweils 16 Politiker aus Bundesrat und Bundestag. Eine Frist, bis wann es eine Einigung geben muss, gibt es nicht. Es gab auch schon Vermittlungsverfahren, die ohne Einigung endeten. Dass das Geld bei den Schulen ankommen soll, wollen aber eigentlich alle.

Das spricht dafür, dass der Ausschuss sich zumindest Mühe geben wird, eine Lösung zu finden. Sofern die Einigung dann aber von dem bereits vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf abweicht, müsste sowohl Bundestag als auch Bundesrat noch einmal abstimmen. Viel spricht also dafür, dass es noch Monate dauern wird, bis tatsächlich Geld fließt.