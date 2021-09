Geld für Trikot und Trainingslager: Projekt bittet um Spenden

Ob Fußball oder Leichtathletik, ob Mannschafts- oder Einzelsportart: Ein Sportverein bringt Kinder und Jugendliche nicht nur in Bewegung, in ihm lernen sie auch Freundschaft, Teamgeist und Zielstrebigkeit. All dies sollen auch Kinder aus einkommensschwachen Familien erleben können. Die Stadt Nürnberg unterstützt sie deshalb mit ihrem Projekt "Hinein in den Sportverein".

"Hinein in den Sportverein" braucht Spenden

Allerdings braucht das Hilfsprojekt selbst ebenfalls Unterstützung. "Hinein in den Sportverein" bittet deshalb um Spenden, um Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien bei der Teilnahme an organisierten Sportangeboten zu unterstützen. Derzeit wird auf Plakaten in ganz Nürnberg dafür geworben.

Zum Artikel: Alle Grundschüler bekommen Gutschein für den Sportverein

In Nürnberg leben viele Kinder in Armut

In Nürnberg lebt jedes vierte Kind von Sozialtransferleistungen. Fast jedes dritte Kind sei von Armut bedroht, so die Stadt. Das sind deutlich mehr als anderswo: Deutschlandweit lebt fast jedes fünfte Kind in Armut. Ziel des Projekts "Hinein in den Sportverein" sei es demnach, diesen Kindern und Jugendlichen soziale Teilhabe, Bildungschancen und Zukunftsperspektiven zu ermöglichen. Das Projekt ergänze das Bildungs- und Teilhabeprojekt der Bundesregierung, das Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus einkommensschwachen Familien die Mitgliedschaft in einem Sportverein erleichtert. "Hinein in den Sportverein" sorgt dafür, dass die Kinder auch die notwendige Ausrüstung für ihren Sport bekommen.

Zuschuss für Trikot und Trainingslager

Das Projekt richtet sich an alle unter 27 Jahren, die entweder bereits Mitglied in einem Sportverein sind oder es werden möchten und einen gültigen Nürnberg-Pass oder zu Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt sind. "Hinein in den Sportverein" stellt unter anderem Sportbekleidung, Kursgebühren und Trainingslager, heißt es von der Stadt weiter. Insgesamt sei eine Unterstützung bis 75 Euro im Jahr möglich.