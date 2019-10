Gelbes Pulver löst Großeinsatz in Deggendorf aus

Im Eingangsbereich eines ehemaligen Geschäfts in der Deggendorfer Innenstadt wurde am Mittwochnachmittag ein unbekanntes Pulver gefunden. Wie die Polizei Deggendorf mitteilt, waren mehrere Streifen und Feuerwehrwagen vor Ort, um das gelbe Pulver zu identifizieren.

Pulver passt in eine Chipstüte

Laut Polizei ist es vermutlich ungefährlich. Da dies aber nicht hundertprozentig gesagt werden könne, wurde die Berufsfeuerwehr München zur Unterstützung hinzugerufen. Die Experten untersuchen das Pulver, das zusammengekehrt in eine Chipstüte passt, so eine Polizeisprecherin auf BR-Nachfrage.

Bewohnerin streute das Pulver

Eine Bewohnerin hatte das gelbliche Pulver im Hausgang verstreut, so die Polizei. Da die Frau keine Angaben macht warum sie das tat und um was es sich handelt, musste das Großaufgebot anrücken. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Einsatzdauer unbekannt

Momentan sind noch eine Streife der Polizei Deggendorf, eine Streife des Gefahrguttrupps der Verkehrspolizei Deggendorf und die Experten der Münchener Feuerwehr vor Ort. Wie lange der Einsatz noch dauert ist ungewiss.