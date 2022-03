Gelassenheit bei kleinen fränkischen Senfherstellern

An einer Bratwurstbude in Nürnberg fließt der Senf wie immer im dicken gelben Strahl aus dem kleinen Spender, wenn ein Kunde sein Weckla darunter hält. Dass Senf teurer werden soll, macht hier niemanden nervös. "Wenn er teurer wird, dann wir er teurer, das kann ich auch nicht ändern", sagt ein Kunde und betont, dass er auch bei einer Preissteigerung nicht auf Senf verzichten will. "Was machen wir jetzt dagegen?", fragt ein anderer, "Ketchup essen?". Und gibt sich selbst die Antwort: "Nein, ich bleib' beim Senf."

Senfsaat aus der Region

Der Grund für die Frage ist allerdings ernst: Laut Branchenverband Kulinaria Deutschland stammen 80 Prozent der Senfsaat, die bei uns verarbeitet wird, aus Russland und der Ukraine. Die Lager der bayerischen Senfproduzenten, die dort ihre Senfsaaten beziehen, sind jetzt zwar noch voll, aber in wenigen Monaten muss Nachschub her. Das betrifft offenbar vor allem die großen Senfhersteller in Bayern. Für die kleinen, wie beispielsweise den Nürnberger Senfladen, sei der Senfsaaten-Versorgungsengpass kein großes Thema, meint Senfladen-Chef Werner Kokott. "Unsere Senfmüller beziehen regional ihre Produkte. Insofern trifft es uns nicht. Hier wird sich speziell im Supermarktsektor, im Billigsektor von Senf, mehr tun als bei uns."

Preissteigerung wegen Verpackungsmaterial

Auch in Deutschland wird in kleineren Mengen Senfsaat angebaut. Das ist nun für einige Produzenten wie den Nürnberger Senfladen ein großes Plus. Andere Hersteller beziehen Senfsaat auch aus Kanada. Obwohl im Nürnberger Senfladen der Senf selbst also nicht teurer geworden ist, gab es eine Preiserhöhung – wenn auch nur um wenige Cent. Denn alles andere, vom Glas bis hin zum Etikett oder Deckel, sei teurer geworden, bedauert Senfladen-Chefin Elke Kokott.

Engpässe im Supermarkt führen zu Run auf Biomärkte

Beim BioMarkt Verbund, zu dem auch Denn's Biomarkt mit Sitz im oberfränkischen Töpen im Landkreis Hof gehört, beobachtet man die Entwicklungen seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine genau. Ralf Schwarz, Leiter Warenmanagement, sagte dem BR, die Beziehungen zu den Lieferanten sowohl in der Ukraine als auch in Russland seien von großen Unsicherheiten geprägt. Die aktuellen Lagerbestände der Biomärkte des Verbunds stammen noch aus der vergangenen Ernteperiode.

Schwarz nennt verschiedene Rohwaren wie Nüsse, Hirse, Hülsenfrüchte oder Pilze aus den besagten Ländern, die in einigen Produkten vorkommen. Bei diesen gehe die Nachfrage der Kunden derzeit hoch. Schwarz führt das auf erste Engpässe in den Supermärkten zurück. Die Auswirkungen des Kriegs auf künftige Lieferungen für die Biomärkte des Verbunds seien derzeit nicht absehbar.

Hamsterkäufe nicht nötig

Auch in den Regalen der Denn's Biomärkte steht Senf. Aber ebenso wie beim Nürnberger Senfladen werden die Senfsaaten für diesen Bio-Senf in Deutschland angebaut. Aktuell stehe ausreichend Senf in den Regalen, versichert Ralf Schwarz. Bei anderen Produkten könne es schon Versorgungsengpässe geben: "Wir stellen ein erhöhtes Kaufinteresse fest bei Ölen, Mehlen, Saaten und Trockenfrüchten." An manchen Tagen und in manchen Märkten kann es schon mal passieren, dass Produkte nicht verfügbar sind. Ralf Schwarz führt das auf Lieferprobleme bei Verpackungen, Gläsern und Deckeln zurück. Auch der Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund der Corona-Pandemie könne dahinterstecken. Die Entwarnung schickt Schwarz gleich hinterher: "Treten Lieferverzögerungen auf, sind diese schnell wieder behoben." Es gebe keinen Grund für Hamsterkäufe.

Regionale Senfsaat reicht nicht aus

Dass die bayerischen Landwirte mit ihrer Senfsaat nun eine Lücke bei den großen Senfherstellern schließen könnten, glauben Elke und Werner Kokott vom Nürnberger Senfladen nicht. Vor einigen Jahren hätten sie zunächst Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass in Franken überhaupt wieder Senfsaat angebaut wird, erinnert sich Werner Kokott. "Früher wurde das Senfkorn untergepflügt, zur Verbesserung des Bodens. Man hat jetzt festgestellt, zur Verbesserung des Geldbeutels lässt man den Senf wachsen, pflückt ihn und verkauft ihn. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menge ausreichen würde, um Großkonzerne versorgen zu können."