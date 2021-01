Geländewagen auf der A9 in Flammen und niemand hilft

Ein Geländewagen ist am Samstagmittag auf der A9 bei Trockau im Landkreis Bayreuth in Brand geraten. Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, ist das Ehepaar, das sich im Wagen befand, mit dem Schrecken davon gekommen. Allerdings seien zahlreiche Fahrzeuge vorbeigefahren ohne zu helfen, kritisiert die Polizei.

Auto brennt - Insassen können sich in Sicherheit bringen

Der Fahrer, ein 53 Jahre alter Mann, sei zusammen mit seiner Frau auf der A9 in Richtung München gefahren, als er kurz vor Trockau Rauch im Innenraum seines Geländewagens bemerkte. Schon als er ausstieg, habe der Motorraum seines Wagens in Flammen gestanden. Beide Insassen konnten sich in Sicherheit bringen.

Nur ein Ersthelfer nach vielen Minuten

Während das Auto lichterloh brannte, seien alle nachfolgenden Fahrzeuge an dem brennenden Pkw vorbeigefahren, heißt es weiter. Lediglich ein Ersthelfer habe nach einiger Zeit angehalten und sich um das Ehepaar gekümmert.

Feuerwehr verhindert großen Umweltschaden

Rund 50 Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren im Einsatz. Das Löschwasser vermischte sich mit ausgelaufenen Betriebsstoffen des brennenden Fahrzeuges. Die Feuerwehr staute das Abwasser und konnte so schwerwiegende Folgen für die Umwelt verhindern.

A9 bei Trockau eine Stunde lang gesperrt

Für die aufwendigen Reinigungsmaßnahmen musste die Fahrbahn etwa eine Stunde gesperrt werden, ein kilometerlanger Stau war die Folge. Die durch Hitze entstanden Schäden an der Fahrbahn sollen in den nächsten Tagen behoben werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 25.000 Euro.