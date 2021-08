Gelähmt nach Trampolinsturz: Nathans Weg zurück ins Leben

Nathan Flisar ist begeisterter Sportler, talentierter Bodenturner, Salti auf dem heimischen Trampolin im Garten der Familie sind keine besonders spannende Herausforderung für den damals 16-jährigen Schüler aus dem mittelfränkischen Treuchtlingen.

Salto mit Folgen

Ein Sprung am 23. Juni 2019 wird ihm zum Verhängnis. Er macht einen Doppeltsalto wie so oft. Doch Nathan kommt falsch auf und bricht sich auf tragische Weise die Halswirbelsäule. Die Diagnose vor zwei Jahren war ein Schock: Nathan wird wohl nie wieder laufen können, mit hoher Wahrscheinlichkeit Arme, Hände und Beine nie wieder spüren.

Klink, Reha: Jeder Tag ein Kampf

Es folgen wochenlange Krankenhausaufenthalte, Rehabilitation in einer Spezialklinik in Kipfenberg. Jeder Tag ist ein Kampf, Training mit den Physiotherapeuten, Atmen und Sprechen wieder richtig lernen, sich auf die Impulse des Zwerchfell-Schrittmachers einstellen. Alles Belastungen, mit denen ein 16-jähriger Teenager normalerweise nicht in Berührung kommt.

Doch Nathan nimmt das Schicksal an, lernt schnell dank digitaler Helferlein sich einen neuen, vom Bett aus strukturierten Alltag aufzubauen. Keine leichte Zeit für die Familie, die sich noch um fünf weitere Kinder kümmern muss.

"Das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede."

Dieses Zitat oder Lebensmotto hängt bei Familie Flisar im Wohnzimmer. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Rund zwei Jahre nach dem Unfall ist eine Art komplizierter Alltag in Nathans Leben eingekehrt. Der mittlerweile 18-Jährige wohnt mit seiner Familie in einem barrierefreien Haus am Ortsrand von Treuchtlingen. Mit seinem Elektrorollstuhl fährt er rasant um die steilen Kurven des großräumigen Gartengrundstücks, meistert jede fahrerische Herausforderung per Kinnsteuerung.

Hilfe von 24 Stunden-Pflegekräften

Neben seinem Zimmer sind in Wechselschichten 24 Stunden-Pflegekräfte untergebracht. Die wenigsten sprechen fließend Deutsch, was die Hilfe nicht unbedingt leichter macht. Nathan ist dennoch sehr froh über diesen Dienst, denn ohne professionelle Unterstützung wäre der Tag nicht zu bewerkstelligen.

Schultern und Kopf wieder mobiler

Schon kurz nach dem Unfall und während der Reha in der Klinik ist klar, dass Nathan trotz aller Schwierigkeiten um jeden Zentimeter Eigenständigkeit kämpfen wollen würde, auch wenn ihm die Ärzte nicht allzu große Hoffnungen machten.

Im August 2021 ist Nathan wie ausgewechselt. Er strotzt vor Lebenswillen, Zukunftsplänen und auch seine körperliche Agilität hat sich verändert. Nathan kann den Kopf mittlerweile leicht bewegen, anderen Blicken folgen, die Schultern aktiv hochziehen. Das Atmen fällt ihm leichter, er spricht eigentlich fließend. Die Stimme ist ihm wichtig, darum hat er sie erfolgreich trainiert.

Schulabschluss als Klassenbester

Ende des Schuljahres dann die Überraschung: Nathan macht seinen Realschulabschluss trotz aller Widerstände als Klassenbester, wird zudem ausgezeichnet für sein soziales Engagement als Schülersprecher. Die Urkunde will Nathan daheim in seinem Zimmer eigentlich nicht aufhängen. Er ist zu selbstkritisch, hätte sich als Schülersprecher gern noch viel mehr eingebracht.

Großer Dank an die Schule

Letztlich sei die Corona-Pandemie hier und da sogar ein Vorteil für ihn gewesen, sagt Nathan. Viele Schulunterlagen wurden ohnehin digitalisiert, per E-Mail verschickt, das habe ihm das Lernen erleichtert. Reingehängt hat er sich dennoch enorm, sonst hätte er diesen Erfolg nicht erreicht. Ein großer Dank geht an die Senefelder Schule Treuchtlingen, das ist dem 18-Jährigen wichtig. Ohne die besondere Unterstützung wäre all das nicht möglich gewesen. Dessen ist sich Nathan bewusst.