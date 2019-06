vor etwa einer Stunde

Gelähmt nach Skiunfall: Kläger fordert 600.000 Euro von Bergbahn

Nach einem lebensgefährlichen Skiunfall ist ein Mann vom Hals abwärts gelähmt. Jetzt will er von der Bergbahn am Oberjoch 600.000 Schmerzensgeld und Schadensersatz. Nach einer Ablehnung in erster Instanz verhandelt das Oberlandesgericht in Augsburg.