Gekürzte Grenzgebiet-Zuschüsse: Landräte bekräftigen Vorwürfe

Die beiden Landräte der niederbayerischen Grenzlandkreise Regen und Freyung-Grafenau bleiben bei ihrer Kritik an der gekürzten EU-Wirtschaftsförderung für das Grenzland. Sie bemängeln, der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) habe sich bei den Verhandlungen nicht genug eingesetzt.

War nicht mehr für die Region herauszuholen?

Die Rechtfertigung Aiwangers bezeichnen die Regener Landrätin Rita Röhrl (SPD) und der Landrat von Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber (CSU), in einer am Freitag gemeinsam herausgegebenen Pressemitteilung als "beschämend und nicht nachvollziehbar". Aiwanger hatte die Kritik, die auch aus dem Landkreis Cham und von einigen niederbayerischen CSU-Abgeordneten gekommen war, als "parteipolitische Stimmungsmache" im Wahlkampf zurückgewiesen und erklärt, mehr sei angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung der bayerischen und der tschechischen Grenzlandkreise für die Jahre 2022 bis 2027 nicht herauszuholen gewesen.

Vorwurf: Aiwanger verschließe Augen vor der Realität

Darauf antworten Röhrl und Gruber nun, dass der wirtschaftliche Aufschwung der Grenzregionen bereits bei der letzten Förderperiode 2014 klar erkennbar war. Den damaligen Verhandlungsführern sei aber trotzdem gelungen, "was Hubert Aiwanger erst gar nicht versuchte", nämlich die Landkreise Regen und Freyung-Grafenau als C-Fördergebiete zu erhalten. Stattdessen habe er zugelassen, dass sie künftig nur noch als D-Fördergebiete ausgewiesen werden, also weniger EU-Zuschüsse erhalten können. Dazu passe auch, dass Aiwanger auf ein gemeinsames Schreiben der Europaabgeordneten und Landräte vom Mai dieses Jahres nicht einmal reagiert habe.

Der Strukturwandel in der bayerischen Grenzregion sei "noch lange nicht abgeschlossen". Die Unternehmen hätten außerdem in der Corona-Pandemie unter den Einschränkungen an der Grenze zu Tschechien gelitten. Die Wirtschaft dort müsse in den kommenden Jahren umso mehr unterstützt werden. "Wer dies nicht erkennt und es deshalb nicht für nötig hält, sich mit aller Macht für unsere Region einzusetzen", heißt es in der Pressemitteilung der beiden Landräte, "verschließt leider die Augen vor der Realität."