Gekommen um zu bleiben - Ingwer in Franken

Die tropische Ingwer-Wurzel hat in den vergangenen Jahren in unseren Küchen eine phantastische Karriere hingelegt. Und gerade jetzt, wenn das Wetter kälter und ungemütliche wird, schwören viele auf die Heilkräfte eines heißen Ingwer-Tees mit Honig. Seit einem Jahr gibt es die Wurzel auch in Franken – unter anderem bei einem Gärtner im unterfränkischen Gemüsedorf Sennfeld bei Schweinfurt. Dort hat jetzt die Ernte begonnen.

Juniorchef: "Spannend, was dabei rauskommt"

Im Gewächshaus der Familie Tietze sieht es beinahe aus wie im Dschungel. Fast zwei Meter hoch stehen die Ingwerplanzen dicht an dicht wie Bambus. Juniorchef Sebastian Tietze hatte die Idee mit dem Ingwer-Anbau in Franken. Und es ist auch im zweiten Jahr des Anbaus jedesmal aufregend, ob die Wurzeln der Pflanze tatsächlich gut gewachsen sind. "Man arbeitet das ganze Jahr, zieht ihn zwei Monate vor, pflanzt ihn ein und pflegt ihn dann noch monatelang mit Nährstoffen und Wasser. Da ist es natürlich spannend, was dabei rauskommt", gibt der Junggärtner zu.