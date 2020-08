Geköpftes Lamm auf einer Weide bei Glonn gefunden

Eine unbekannte Person hat auf einer Weide ein Lamm geköpft. Die Tat geschah bereits am Freitag auf dem Gut Georgenberg bei Glonn, einem Bio-Betrieb mit mehr als 300 Mutterschafen in Weidehaltung. Wie die Polizei mitteilte, überstieg der Täter am Freitagvormittag den Zaun zur Weide, auf der sich eine Lammherde befand, enthauptete ein Tier und flüchtete mit dem Kopf.

Der Sohn des Gutsbesitzers fand die Überreste des Lammes am Vormittag. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.