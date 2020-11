Geköpfte Marienstatue in Straubing sorgt für Empörung

Eine Marienstatue, der Vandalen in Straubing den Kopf abgeschlagen hatten, beschäftigt die Menschen. Das Bistum Regensburg hat auf einen Facebook-Post dazu eine Flut von betroffenen Reaktionen bekommen. Die Zahlen würden den bisher erfolgreichsten Post des Bistums um das Dreifache übertreffen, teilte die Diözese mit.

Post hat über 400.000 Menschen erreicht

Mehr als 410.000 Menschen habe der Post bisher erreicht, heißt es. Über 64.000 Mal drückten Nutzer demnach ihre Empörung aus. Sie hätten unter anderem einer Einschätzung des Straubinger Stadtdekans Johannes Plank zugestimmt, der in dem Post mit den Worten zitiert wird: "Wir sind in einer Zeit, in der Menschen mit dem Wort 'heilig' nichts mehr anfangen können."

Viele Facebook-User seien so entrüstet gewesen, dass sie das Bild der geschändeten Statue mit Freunden und Followern geteilt hätten. Das sei über 4.200 Mal der Fall gewesen.

Polizist fand die "geköpfte Marienstatue"

Aufmerksam geworden auf die zerstörte Statue war ein Straubinger Polizist. Als er am Abend des 22. Oktober auf dem Weg zum Dienst war, hatte er am Eingang der Jesuitenkirche den abgeschlagenen Kopf einer Marienfigur, dem eine Mund-Nasen-Maske übergezogen worden war, entdeckt. Im Vorraum der Kirche stieß der Beamte dann auf die umgestürzte und beschädigte Statue.

Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.