Geköpfte Marienstatue aus Straubing zur Restaurierung abgeholt

Die geköpfte Marienstatue aus der Jesuitenkirche im Straubing ist auf dem Weg ins niederrheinische Neuss (Nordrhein-Westfalen). Der von dort stammende Puppenrestaurator Marcel Offermann holte die Figur am Donnerstag ab. Er war durch die Medien auf den Fall aufmerksam geworden.

Restaurierung dauert mehrere Wochen

Bis März will der Restaurator die Beschädigungen an der Figur ausbessern und den Kopf später mit Metallstiften am Corpus fixieren. Die Restaurierungsarbeiten, die er unentgeltlich mache, würden mehrere Wochen dauern, sagte er. Im März solle dann die heile Madonna an ihren angestammten Platz zurückkehren.

Marienstatue etwa 100 Jahre alt

Offermann schätzt das Alter der Figur vom Material her auf etwa 100 Jahre. Sie dürfte nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen worden sein. Da damals Mangelwirtschaft geherrscht habe, sei nur ein einfaches Basaltgemisch für die Fertigung verwendet worden. Die Bemalung des von blonden Locken umrahmten Gesichts bezeichnete der Fachmann als "lieblich".

Viele betroffene Reaktionen

Der Bericht über eine geköpfte Marienstatue auf der Facebook-Seite des Bistums Regensburg hatte zu einer Flut von betroffenen Reaktionen geführt. Viele Nutzer schockierte der Vorfall. Der Straubinger Pfarrer Johannes Hofmann sagte, auch wenn es sich um keine wertvolle Figur handle, so habe deren Schicksal die Menschen einfach bewegt. Selbst Leute, die nicht unbedingt gläubig seien, hätten gesagt, so etwas tue man einfach nicht.