Geklauter "Hulk" wieder zum Karpfhamer Fest zurückgebracht

Von einem Parkplatz des Karpfhamer Fests und der angeschlossenen Rottalschau in Bad Griesbach im Kreis Passau hatten Unbekannte eine übergroße Werbefigur gestohlen. Nun ist der aufblasbare "Hulk" wieder aufgetaucht. Von den Tätern fehlt jedoch jede Spur.

Werbefigur "Hulk" wirbt für gleichnamige Maissorte

Die sieben Meter hohe Luftfigur gehört einer Firma namens agaSAAT Hybrid. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen ist als Aussteller zu Gast auf der Rottalschau. Es arbeitet mit der Maissorte namens "Hulk", weswegen das 100 Kilogramm schwere Maskottchen nach dem Vorbild des Comic-Helden "Hulk" einen übergroßen Maiskolben in den Händen hält.

Wie Josef Seonbuchner, der Regionalleiter von agaSAAT Hybrid, dem BR am Montagmittag auf Nachfrage bestätigt, ist der luftleere Werbe-"Hulk" am Morgen wieder an der Stelle gelegen, wo er in der Nacht auf Sonntag entwendet worden war. Aufgebaut wird die Figur heute, am letzten Tag des Fests, nicht mehr. Man müsse erst sehen, ob sie nicht beschädigt sei.

Diebe haben dazugehöriges Gebläse vergessen

Warum die unbekannten Diebe die 15.000 Euro teure Werbefigur zurückbrachten, ist laut Seonbuchner leicht zu erklären: Sie hatten vergessen, das dazugehörige Gebläse mitzunehmen. Ohne dieses liegt die Figur nur als Hülle auf dem Boden.

Für den Regionalleiter war der Diebstahl mehr als nur ein Jugendstreich: "Der Hulk ist unsere Kinderattraktion und besonders meine Enkel Toni und Polly waren sehr enttäuscht, dass er nicht mehr da war." Von den Sieben-Meter-"Hulks" gibt es laut Seonbuchner nur zwei in Deutschland. Eine Anzeige gegen die unbekannten Diebe läuft.