Gekenterte Schlauchbootfahrer: Gefahren der Donau unterschätzt

Die über 20 gekenterten Schlauchbootfahrer in Kelheim am Sonntag haben die Gefahr der Donau unterschätzt. Das sagt Max Schlittenbauer, der für die Wasserwacht den Einsatz geleitet hatte, im BR-Interview. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei spricht auch von dem "besonnenen Verhalten" eines Schiffskapitäns.

Schlauchboot-Ausflug endete mit Schock

Es sollte wohl ein lustiger Ausflug auf der Donau werden, mit Schlauchbooten und bunten aufblasbaren Gummitieren. Wie die Polizei Kelheim berichtet, hatten sich damit 22 Leute gegen 18 Uhr flussabwärts treiben lassen. Sie passierten die Anlegestelle in Kelheim, als ein Fahrgastschiff anlegen wollte. Der Schiffsführer warnte die Gruppe mit Außenlautsprecher und Signalhorn und forderte sie auf, den Bereich zu verlassen. Als sie versuchten am Ufer festzumachen, misslang dies und sie trieben wieder in den Bereich der Anlegestelle. Hierbei kenterten mehrere der Gummitiere, so dass ein Teil der Personen aufgrund der starken Strömung unter den Schiffsanlegern durchgezogen wurde. Verletzt wurde dabei niemand und die Gekenterten konnten sich selbstständig ans Ufer retten, so die Polizei.

"Neopren-Anzug war ihr großes Glück"

Zu Hilfe kamen ihnen dabei auch die Neopren-Anzüge. "Das war ihr ganz großes Glück dabei, weil mit Neopren hat man Auftrieb und wird nicht so schnell unter Wasser gedrückt", sagt Einsatzleiter Max Schlittenbauer. Das sei allerdings nicht bei allen Hobbysportlern der Fall - sollte aber bei einem Ausflug auf oder in der Donau dazugehören. Eventuell wäre ohne die Anzüge mehr passiert.