Geistig verwirrter Mann randaliert in Bad Kissinger Innenstadt

Ein geistig verwirrter Mann hat gestern am späten Abend in der Innenstadt von Bad Kissingen einen Sonnenschirm angezündet, laut herumgebrüllt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 23.00 Uhr war die Polizei zu einer Gaststätte in der Balthasar-Neumann-Promenade gerufen worden, wo der 67-jährige Mann randalierte und Bibelzitate von sich gab.

Polizei konnte verwirrten Mann überwältigen

Nach Angaben der Polizei war der Mann aus dem Landkreis Würzburg in einer psychischen Ausnahmesituation. Er forderte die Beamten auf, seinem Leben ein Ende zu setzen und griff die Polizisten an. Sie überwältigten den Mann, bevor er zu seinem bereits geöffneten Einhandmesser greifen konnte.

Einweisung in ein Bezirkskrankenhaus

Der 67-Jährige wurde mit leichten Schürfwunden in einem Krankenhaus behandelt. Danach wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen, um auszuschließen, dass er sich selbst oder andere Menschen weiter in Gefahr bringt.