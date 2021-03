Geistig verwirrter Mann bedroht Zugbegleiter mit Schraubenzieher

Zwischenfall in einem Zug am Dienstag auf der Strecke von Bamberg nach Würzburg: Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat den Zugbegleiter einer Regionalbahn mit einem Schraubenzieher bedroht, aber nicht verletzt. Der 55-Jährige sei festgenommen und in eine psychiatrische Fachklinik gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit.

Statt Fahrkarte vorzuzeigen, Schraubenzieher gezogen

Der Vorfall ereignete sich, als der Zugbegleiter eine Fahrkartenkontrolle durchführen wollte. Anstatt ein Ticket vorzuzeigen, hat nach Polizeiangaben der auf dem Boden sitzende Schwarzfahrer einen 17,5 Zentimeter langen Schraubenzieher aus der Tasche gezogen. Er habe den Schraubenzieher in Richtung Zugbegleiter mehrmals bewegt. Der Kontrolleur sei zurückgewichen und habe die Polizei alarmiert.

Geistig verwirrter Mann am Bahnhof in Oberhaid festgenommen

Beim nächsten Halt am Bahnhof in Oberhaid im Landkreis Bamberg wurde der Mann, der sich wehrte, von der Polizei aus dem Zug gebracht. Er sei gefesselt worden und habe eine leicht blutende Wunde im Stirnbereich erlitten. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. Da der 55-Jährige keine Fahrkarte vorzeigen konnte, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen und wegen Bedrohung.