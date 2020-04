Geisterspiele - Jahn-Fans zwischen Solidarität und Enttäuschung

Für viele Profi-Vereine bedeutet die Aussetzung des Spielbetriebs während der Corona-Krise wachsende finanzielle Schwierigkeiten - so auch für den SSV Jahn Regensburg. Der Bundesliga Zweitligist hofft auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Die Fans sind sind teilweise anderer Meinung.

Wenn die Millionen nicht mehr fließen

Obwohl im Profifußball Millionen fließen, steckt die Branche in der Zwickmühle: Wie die Fußballzeitschrift "Kicker" Anfang April berichtet hatte, seien mehrere Bundesligisten von der Insolvenz bedroht, bliebe eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis Ende Mai aus. Auch der SSV Jahn Regensburg leidet unter den aktuellen Bedingungen.

"Es ist faktisch für jeden Club so, dass wenn keine Spiele stattfinden, die Geschäftsgrundlage nicht da ist. Das gilt auch für den Jahn Regensburg. Kein Club kann in diesem Szenario überleben, weil ohne Spiel: keine anhängigen Vermarktungsprodukte, durch die wir uns finanzieren." Christian Keller, Geschäftsführer SSV Jahn Regensburg

Fans rufen zu Solidarität auf

Im Mai soll der Spielbetrieb der Bundesliga mit Geisterspielen wiederaufgenommen werden. Die Fans sind da unterschiedlicher Meinung. Ein unnötiges Risiko, finden manche. Zudem leidet die Spielatmosphäre, wenn die Fans ausgeschlossen werden.

Andere wiederum rufen in den sozialen Netzwerken zu Solidarität gegenüber ihres Vereins auf. Die Gruppe "Hans Jakob Tribüne" zum Beispiel positioniert sich klar hinter dem Verein. "Verzichtet auf die Rückgabe eurer Jahres-/Tageskarten", heißt es in Großbuchstaben in einem Beitrag. Und: "Kauf Fanartikel im Online-Shop". Die eingefleischten Fans und Moderatoren der Gruppe nehmen die Situation ihres Vereins sehr ernst und fürchten eine kommende finanzielle Notlage. Sie würden sich vermutlich Geisterspiele wünschen. Genauso wie ihr Verein.

Geisterspiele überlebenswichtig für Clubs

Für die Clubs bedeuten die Geisterspiele und die Fortführung der Saison eine Erleichterung. Es verändere sich ganz signifikant etwas, meint Christian Keller, der Geschäftsführer SSV Jahn Regensburg.

"Wenn Geisterspiele durchgeführt werden, werden zumindest die Produkte TV und Sponsoring in weiten Teilen zum Leben zurück erweckt. Und dann steigert sich natürlich für alle Clubs die Überlebenschance." Christian Keller, der Geschäftsführer SSV Jahn Regensburg

Politik muss Neustart festlegen

Der wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielbetrieb der Fußball-Bundesliga könnte laut DFL-Boss Christian Seifert am 9. Mai fortgesetzt werden. Die Rahmenbedingungen stehen. Den genauen Termin für den Neustart muss aber die Politik festlegen. Geisterspiele ohne Zuschauer seien derzeit "die einzige Möglichkeit, die Bundesliga, wie wir sie kennen, am Leben zu erhalten. Ich bitte alle, die sich für die Bundesliga interessieren, dafür um Nachsicht und um Unterstützung", so Seifert.