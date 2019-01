Geisterort: Polizei schützt Raiten vor Einbrüchen

Die Bewohner von Raiten und ihre Tiere sind in Sicherheit, jetzt rückt die Polizei an, um die Häuser in dem geräumten Ortsteil von Schleching vor Einbrechern zu schützen, die von den verlassenen Immobilien womöglich angezogen werden könnten . Das erklärte der Landrat von Traunstein, Siegfried Walch.

Unterdessen sind Experten der Lawinenkommission jetzt oberhalb des Schneebrettes, das abzugehen droht, gesichert unterwegs, um Schneeproben zu nehmen. Sie erhoffen sich davon weitere Kenntnisse zur akuten Gefahrenlage.

Ort liegt schutzlos unter dem Berghang

Weil bereits vor zehn Jahren eine Lawine den Wald oberhalb von Raiten weggerissen hatte, liegt der Ort schutzlos. Kontrollierte Sprengungen sind wohl unmöglich. Die Bewohner der gefährdeten Häuser konnten gerade noch warme Kleidung, wichtige Dokumente und Medikamente mitnehmen, als sie gestern abgeholt wurden.

Schlechinger Bürgermeister lobt professionelle Räumung

Der Bürgermeister von Schleching, Sepp Loferer, hat die professionelle Räumung gelobt, auch dass die Bauern ihre Tiere unter Einsatz ihres Lebens gerettet haben. Vielen Leuten seien gestern Tränen in den Augen gestanden, weil sie Haus und Hof verlassen mussten. Alle hätten aber besonnen reagiert. Er hofft jetzt darauf, dass die Natur die Situation selbst entschärft, dass mehrere kleine Abgänge von selbst passieren, die aber dann keine größere Lawine auslösen.

Wann die Menschen aus Raiten wieder in ihre Häuser zurück dürfen, ist derzeit noch völlig unklar.