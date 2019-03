Geisterhotel Bischofsmais lockt weiter Einbrecher an

Seit vier Jahren steht das einstige Luxus-Hotel in Habischried, einem Ortsteil von Bischofsmais im Bayerischen Wald, leer - seitdem ist es durch ein Youtube-Video bekannt geworden. Das Video zeigt "lost places", also verlassene Orte, wie das einstige Hotel. Seitdem zieht das Gebäude in Habischried Besucher an, die damit zu Einbrechern werden.

Acht Personen wegen Hausfriedensbruch angezeigt

So am vergangenen Sonntag: Wie die Polizei mitteilt, hielten sich acht Personen aus dem Landkreis Vilsbiburg im ehemaligen Charm-Hotel auf, die angaben, durch das Youtube-Video auf das Gebäude aufmerksam geworden zu sein. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie wegen Hausfriedensbruch angezeigt. Derartige Vorfälle sind laut einem Polizeisprecher keine Seltenheit.

Bürgermeister wünscht sich wieder belebtes Hotel

Wie der erste Bürgermeister von Bischofsmais, Walter Nirschl, im Gespräch mit dem BR sagte, sind der Gemeinde die Hände gebunden. "Das ist nicht unser Besitz", betonte Nirschl. Derzeit gebe es einen Zwangsverwalter. Nirschl selbst wünscht sich, dass in dem verlassenen Komplex wieder ein Hotel entstehe - Investoren gebe es nämlich.