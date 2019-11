Geisterfahrerin wendet auf der Stadtautobahn in Coburg

Eine Geisterfahrerin hat am Montagabend (18.11.19) auf der Bundesstraße 4 in Richtung Coburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Mit ihrem Fahrzeug wendete sie auf der Stadtautobahn. Ein entgegenkommender Autofahrer musste mit seinem Wagen stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Den Rat des Navigationsgeräts voreilig befolgt

Die 34-Jährige war nach Angaben der Polizei mit ihrem Pkw auf die B4 aufgefahren. Eigentlich in die richtige Richtung. Sie habe sich zu sehr auf das Navigationsgerät verlassen, gab sie gegenüber der Polizei an. Das Navi habe ihr vorgeschlagen, zu wenden. Diesen Rat habe sie in einer Einbuchtung befolgt. Allerdings hatte die Autofahrerin zuvor die vom Navi empfohlene Route nicht befolgt. Daraufhin plante das Gerät um und lotste die Autofahrerin in die Gegenrichtung.

Keine Personen zu Schaden gekommen

Verkehrsteilnehmer, die durch das Wendemanöver der 34-Jährigen gefährdet oder deren Autos beschädigt wurden, sollen sich bei der Verkehrspolizei Coburg melden. Verletzt wurde aufgrund des unerlaubten Wendemanövers niemand.