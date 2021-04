Geisterfahrer verursacht Unfall auf A73 bei Zapfendorf

Ein Geisterfahrer hat auf der A73 bei Zapfendorf im Landkreis Bamberg am Sonntagvormittag mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 79 Jahre alter Mann an der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren.

Mann fährt mehr als zehn Kilometer gegen den Verkehr

Nach der Anschlussstelle Zapfendorf, rund zehn Kilometer von der Auffahrt entfernt, konnte er von einer Polizeistreife gestoppt werden. Doch bis dahin hatte sich zwischen den Anschlussstellen Breitengüßbach-Nord und Zapfendorf bereits ein Verkehrsunfall ereignet, der durch den Falschfahrer ausgelöst worden war. Ein 43 Jahre alter Mann musste bei einem Überholvorgang dem Falschfahrer ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, heißt es weiter. Dabei sei er mit einem nebenher fahrenden Lkw kollidiert. Dieser sei daraufhin ins Schleudern geraten.

Falschfahrer beschädigt auch Polizeiauto

Außerdem sei eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmern durch den Falschfahrer gefährdet worden, sie haben nur durch Vollbremsungen und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden können. Auch den ihn aufhaltenden Streifenwagen der Polizei habe der Geisterfahrer beschädigt. Für die Bergung der Fahrzeuge und zur Unfallaufnahme musste die A73 zeitweise voll gesperrt werden.

Weitere Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich zu melden

Der Führerschein des 79-Jährigen wurde sichergestellt und Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mindesten 30.000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet um Hinweise von Zeugen und Geschädigten unter der Telefonnummer 0951/9129-510.