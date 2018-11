Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf der A8

Der Unfall passierte am Sonntagmorgen kurz nach 3.00 Uhr auf der A8 in der Nähe von Holzkirchen, etwa 30 Kilometer südlich von München, in Fahrtrichtung München.

Bei dem Frontalzusammenstoß zwischen dem Geisterfahrer und einem BMW wurde ein 34-Jähriger, der im Auto hinten saß, herausgeschleudert und möglicherweise von nachfolgenden Autos überrollt.

Tödliche Geisterfahrt

Er starb am Unfallort. Offenbar sei der junge Mann nicht angeschnallt gewesen, so die Polizei. Der 54-jährige BMW-Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt.

Geisterfahrer nur leicht verletzt

Der 56-jährige Geisterfahrer, der in einem Berliner Mietwagen des ADAC unterwegs war, überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle.

Die A8 war mehrere Stunden in Richtung München gesperrt.