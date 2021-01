Geisterfahrer-Unfall auf der A6 bei Amberg.

Auf der A6 hat sich am Freitag zwischen den Anschlussstellen Amberg-West und Sulzbach-Rosenberg ein Geisterfahrer-Unfall ereignet. Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Oberpfalz dem BR sagte, sind dabei zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

"Gegen 15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen Geisterfahrer auf der A6 ein. Daraufhin wurden sofort mehrere Streifen zur Autobahn entsandt und eine Verkehrswarnmeldung abgesetzt. Augenblicke später gingen erste Meldungen über einen Verkehrsunfall ein." Polizeipressesprecher Florian Beck

Auto prallt mit Transporter zusammen

Laut Polizei fuhr eine 72-jährige Frau aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach in falscher Richtung auf die Autobahn auf und stieß dann mit einem Transporter zusammen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Auch der 71 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehr musste ausgeleitet werden

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Die A6 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Amberg-West aus.