Geisterfahrer kollidiert auf A95 mit zwei Autos

Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr am Montagabend auf der A95 zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Seeshaupt, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte. Der Unfallverursacher sei offenbar falsch auf die Fahrbahn Richtung München aufgefahren und dann mit zwei entgegenkommenden Autos kollidiert.

Drei Menschen verletzt

Drei Menschen wurden dabei leicht bis schwer verletzt. In Lebensgefahr befinde sich aber keiner der Verletzten, teilte die Polizei weiter mit. Rettungsdienst, Feuerwehren und Polizei sind derzeit noch vor Ort. Die Autobahn war an der Unfallstelle am Abend komplett gesperrt.