Geisterfahrer auf der Bundesstraße 303: Zwei Verletzte

Ein Geisterfahrer hat auf der Bundesstraße 303 bei Untersteinach im Landkreis Kulmbach einen Unfall mit zwei verletzten Autofahrerinnen verursacht. Wie die Polizei am Dienstag meldete, war der Münchner am Vormittag in falscher Fahrtrichtung auf die Bundesstraße abgebogen. Zuvor hatte er mehrere "Einfahrt verboten"-Schilder und eine durchgezogene Linie missachtet.

Zwei verletzte Autofahrerinnen bei Unfall mit Geisterfahrer

Zwei Autofahrerinnen, die ihm entgegenkamen, konnten nicht ausweichen und kollidierten mit dem Geisterfahrer. Eine von ihnen wurde leicht, die andere laut Polizei mittelschwer verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. Der 60 Jahre alte Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Unfallstelle war für die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahnen längere Zeit gesperrt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.