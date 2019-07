Geisterfahrer auf der A3 bei Nürnberg gestorben

Bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A3 bei Nürnberg ist am Donnerstagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen, mehrere Menschen erlitten zudem leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei fuhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Geisterfahrer gegen 15.15 Uhr in falscher Richtung auf die A3 zwischen dem Kreuz Altdorf und Nürnberg Mögeldorf auf.

Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Der Falschfahrer stieß auf der Überholspur mit einem Kastenwagen zusammen. Das Auto des Unfallverursachers prallte vom Kastenwagen ab und kollidierte mit einem Pkw, welcher neben dem Kastenwagen fuhr. In die Unfallstelle krachte ein weiteres Auto.

Laut Polizei wurde der Unfallverursacher so schwer verletzt, dass er trotz versuchter Reanimation noch an der Unfallstelle starb. Die anderen Unfallbeteiligten erlitten laut Polizei leichte Verletzung. Die A3 musste am Kreuz Nürnberg in Richtung Regensburg für mehrere Stunden gesperrt werden.