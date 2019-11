11.11.2019, 14:40 Uhr

"Geißböcke" in Neustadt/Aisch: Mit "Einmeckern" in die Saison

Mit dem traditionellen "Einmeckern" ist die Fastnachtsgesellschaft Geißbock in Neustadt/Aisch in die Fastnachtssaison gestartet. Pünktlich um 11.11 Uhr erschien am Rathausturm das Wahrzeichen der Stadt, ein hölzerner Geißbock, und drehte eine Runde.