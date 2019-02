Geiselwind: Unbekannte stehlen 100 Autoreifen von Lastwagen

In der Nacht auf Mittwoch waren Diebe auf dem Autohof in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) am Werk. Am Mittwochmorgen gegen 5.20 Uhr meldete sich ein Lkw-Fahrer bei der Autobahnpolizei. Die Plane seines Aufliegers war eingeschlitzt. Von seiner Ladung fehlten rund 100 neuwertige Autoreifen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Der Fahrer verbrachte seit dem späten Dienstagabend auf dem Autohof in Geiselwind seine Ruhezeit. Den Diebstahl bemerkte er bei seiner Abfahrtskontrolle.

Planen von zwei weiteren Lastern eingeschlitzt

Zwei weitere Fahrer bemerkten am Mittwoch vor ihrer Abfahrt vom Rastplatz Geiselwind Schlitze in den Planen ihrer Sattelauflieger. Die Ladung der beiden anderen Laster sei aber noch vollständig gewesen, hieß es. Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 09302-9100.