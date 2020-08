Geiselwind: Kind in der Nacht mit Fahrrad ausgebüxt

Im Schlafanzug, mit Taschenlampe, auf seinem Kinder-Fahrrad: So hat ein Mann den achtjährigen Jungen heute Nacht gegen 2.15 Uhr in der Friedrichstraße in Geiselwind (Lkr. Kitzingen) entdeckt. Er rief daraufhin die Polizei.

Kleiner Junge wollte mitten in der Nacht nach Geiselwind radeln

Daheim in seinem Kinderzimmer sei es ihm zu warm gewesen und er habe von Kleinbirkach über den Golfplatz zum Autohof nach Geiselwind fahren wollen – und dann wieder zurück, sagte der kleine Radler der Polizeistreife. Die brachte das Kind zurück zu seinen Eltern.

Diese staunten nicht schlecht, als die Polizei mit ihrem achtjährigen Sohn vor der Tür stand, heißt es im Polizeibericht wörtlich.