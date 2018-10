Geiselnehmer von Pfaffenhofen: Gutachterin rät zur Psychiatrie

Für die Gutachterin steht außer Frage: Der geständige Geiselnehmer von Pfaffenhofen ist eine Gefahr für sich und andere. Und: Sein Gefahrenpotential wächst, diagnostiziert die Expertin.

So hatte der 29-Jährige schon vor der Tat vom November in den sozialen Medien angekündigt, mehrere Menschen zu töten. Danach folgte die konkrete Tat, die Geiselnahme im Jugendamt von Pfaffenhofen, bei der er sein Opfer mit einem Messer an Hals und Hand verletzte. Spezialkräfte der Polizei beendeten die Geiselnahme.

Gutachterin rät zu Unterbringung in der Psychiatrie

Für die Expertin liegt das Hauptmotiv für die Geiselnahme auch nicht in der familiären Situation des Angeklagten, sondern in seiner Erkrankung. Die Geiselnahme von Pfaffenhofen könne sich anderswo wiederholen, wenn der Mann nicht in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werde, so die Expertin vor dem Landgericht Ingolstadt weiter.

Mit ausdruckslosen Gesicht hat der Angeklagte heute diesen Gutachtervortrag verfolgt. Für den späten Nachmittag werden die Plädoyers erwartet.