Geiselnehmer auf der Flucht bei Lindau geschnappt

Am späten Samstagabend gelang der Bundespolizei eine überraschende Festnahme: Bei einer Routinekontrolle am deutsch-österreichischen Grenzübergang Hörbranz stellten die Beamten fest, dass ein Insasse eines rumänischen Fahrzeugs zur Festnahme ausgeschrieben war – und zwar europaweit.

Entführung und Geiselnahme von Minderjährigen

Der 47-Jährige wurde von den Behörden in seinem Heimatland per europäischem Haftbefehl gesucht. Nach Polizeiangaben ist der Mann wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme von drei Minderjährigen in Rumänien zu einer Freiheitsstrafe von rund acht Jahren verurteilt worden.

Gericht entscheidet über Auslieferung nach Rumänien

Am Sonntag wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Kempten eingeliefert. Dort wird er einsitzen bis das Oberlandesgericht in Bamberg über seine Auslieferung nach Rumänien entschieden hat.