Geiselnahme in Abensberg: Haftbefehle gegen vier Männer erlassen

Am Dienstag (05.05.) sind in einer Asylbewerberunterkunft in Abensberg vier Männer vorläufig festgenommen worden. Ihnen wurde die widerrechtliche Festhaltung eines 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen vorgeworfen. Nun sind Haftbefehle gegen die vier Männer erlassen worden. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern.

Haftbefehl wegen des Tatverdachts der Geiselnahme

Die vier Tatverdächtigen, ein 21-jähriger albanischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Regensburg, sowie ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, ein 25-jähriger iranischer Staatsangehöriger und ein 32-jähriger irakischer Staatsangehöriger, alle wohnhaft in Abensberg, wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den 23-Jährigen, den 25-Jährigen und den 21-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg jeweils Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes der Geiselnahme. Gegen den 32-Jährigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln erlassen. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Tat steht wohl in Zusammenhang mit einer Erpressung

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Landshut zur Festhaltung des 20-jährigen Syrers in Abensberg sowie der Kriminalpolizei Regensburg zu einer Erpressung am Montag im Stadtgebiet Regensburg, die nach derzeitigem Ermittlungsstand mit der Tat in Abensberg im Zusammenhang steht, laufen derzeit noch. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können zur Zeit keine weiteren Details zu den Taten genannt werden, so die Mitteilung der Polizei.