Geiselhöring: Solidaritätskundgebung für Arztpraxis

Das "Witwenquartal" endet am Mittwoch

Im August vergangenen Jahres ist Hausarzt Starke gestorben. Seitdem führt dessen Ehefrau die Praxis mit einem angestellten Arzt weiter. Eine Möglichkeit, die für maximal ein halbes Jahr gilt (das sogenannte Witwenquartal). Starkes Tochter Sandra, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie, will die Praxis übernehmen. Ihre Facharztzulassung zur Allgemeinmedizinerin bekommt sie aber erst in rund acht Monaten. So lange gewährt die KVB ihr aus gesetzlichen Gründen keine weitere Übergangsfrist. Das Bayerische Gesundheitsministerium bleibt eine Antwort, ob es in diesem Fall eine Ausnahmeregelung geben kann, bislang schuldig. Sollte nicht rasch eine Lösung gefunden werden, muss die Praxis, die seit 37 Jahren in Geiselhöring besteht, am kommenden Mittwoch schließen.